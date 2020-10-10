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БАСКЕТБОЛ. Катар. Кубок. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
352
07 мин., 2-я четверть
Аль Садд Аль Хор
1123
99
2032
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