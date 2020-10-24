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БАСКЕТБОЛ. Катар. Кубок Эмира. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
615
10 мин., 4-я четверть
Аль Садд Катар СК
2119
1415
1616
03
5153
Основное время
2,50
8,50
1,73
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