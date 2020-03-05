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БАСКЕТБОЛ. Израиль. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
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15 мин., 2-я четв.
Маккаби Рамат Ган (ж)Хапоэль Ришон (ж)
1615
62
2217
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,18
17,00
4,65
1,85
129.50
1,85
1,95
128.50
1,75
1,75
130.50
2,00
15 мин., 2-я четв.
Элитцур Холон (ж)Рамат Хашарон (ж)
1621
76
2327
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
2,25
12,00
1,75
1,90
145.50
1,80
1,75
146.50
1,95
2,00
144.50
1,70