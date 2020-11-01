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БАСКЕТБОЛ. Израиль. Суперлига. Мужчины. ФиналОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
1643
1-е ноября
Хапоэль ЭйлатИрони Нес Циона
Основное время
1,73
13,00
2,23
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