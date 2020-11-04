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БАСКЕТБОЛ. Израиль. Кубок. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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19:50
464
20 мин., 2-я четверть
Элизур АшкелонХапоэль Эйлат
2222
1523
3745
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
11,50
20,00
1,02
1,85
165.50
1,85
1,75
166.50
1,95
2,00
164.50
-
19:55
161
15 мин., 2-я четверть
Элизур Кирьят АттаХапоэль Беэр Шева
1625
117
2732
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
8,25
20,00
1,06
1,85
164.50
1,85
1,95
163.50
1,75
-
166.50
2,00
20:00
471
14 мин., 2-я четверть
Маккаби Рамат ГанХапоэль Акко
1913
511
2424
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
1,70
11,00
2,35
1,90
153.50
1,80
1,80
154.50
1,90
2,00
152.50
-
20:00
470
18 мин., 2-я четверть
Рамат ХашаронХапоэль Хевель Модиин
1821
2311
4132
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
1,27
13,50
4,00
1,80
168.50
1,90
1,95
167.50
1,75
2,00
166.50
-
20:00
473
14 мин., 2-я четверть
Хапоэль АфулаМаккаби Хайфа
1922
99
2831
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
8,75
20,00
1,05
1,90
169.50
1,80
1,80
170.50
1,90
-
171.50
2,00
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