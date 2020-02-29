Моя линия
БАСКЕТБОЛ. Южная Корея. KBL. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
не начался
Основное время
1,11
20,00
6,60
1,78
165.50
1,92
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,24
18,00
4,20
1,98
155.50
1,74
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,52
15,00
2,65
2,04
155.50
1,70
—
—
БАСКЕТБОЛ. Южная Корея. WKBL. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
5,40
20,00
1,16
—
—
—