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БАСКЕТБОЛ. Южная Корея. KBL. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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09:00
7685
29-е февраля
не начался
ЭгисКТ Соникбум
Основное время
1,11
20,00
6,60
1,78
165.50
1,92
11:00
7695
29-е февраля
не начался
Аньян КДжКОрионс
Основное время
1,24
18,00
4,20
1,98
155.50
1,74
11:00
2332
29-е февраля
не начался
СК НайтсЭлефантс
Основное время
1,52
15,00
2,65
2,04
155.50
1,70

БАСКЕТБОЛ. Южная Корея. WKBL. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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08:00
7386
29-е февраля
не начался
Бусан БНК Сам (ж)Вури Хансэ (ж)
Основное время
5,40
20,00
1,16
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