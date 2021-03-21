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БАСКЕТБОЛ. ЮАР. BNL. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
364
04 мин., 3-я четверть
Иголи Маджик (ж)Цване Санз (ж)
813
199
98
3630
Основное время
1,12
17,00
7,50
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