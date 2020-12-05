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БАСКЕТБОЛ. ЮАР. BNL. МужчиныОсновная линия

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17:00
596
00 мин., Перерыв 2-й четверти
Соуэто ПантерсУорриорс
179
2610
4319
Весь матч
1,91
130.50
1,80
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