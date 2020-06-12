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БАСКЕТБОЛ. Испания. ACB. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
1471
29-е февраля
не начался
СарагосаЭстудиантес
Основное время
1,12
20,00
6,20
1,86
155.50
1,84
20:00
1509
29-е февраля
не начался
ТенерифеХовентут
Основное время
1,27
17,00
3,95
1,91
165.50
1,80
22:30
3103
29-е февраля
не начался
Андорра МорабанкГран Канария
Основное время
1,33
16,00
3,50
1,98
160.50
1,74
22:30
4263
29-е февраля
не начался
ФуенлабрадаБаскония
Основное время
2,80
15,00
1,47
1,66
160.50
2,10
14:30
6760
1-е марта
не начался
БарселонаМанреса
Основное время
1,07
20,00
8,20
1,98
165.50
1,74
14:30
6313
1-е марта
не начался
ОбрадойроМурсия
Основное время
1,62
14,00
2,42
2,03
160.50
1,70
20:15
2934
1-е марта
не начался
УникахаРеал Мадрид
Основное время
3,05
16,00
1,41
2,06
155.50
1,68

БАСКЕТБОЛ. Испания. ACB. МужчиныИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
20:00
1321
12-е июня
Испания. ACB 19/20. Плей-офф. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+7)
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