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БАСКЕТБОЛ. Испания. ACB. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,12
20,00
6,20
1,86
155.50
1,84
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,27
17,00
3,95
1,91
165.50
1,80
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,33
16,00
3,50
1,98
160.50
1,74
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,80
15,00
1,47
1,66
160.50
2,10
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,07
20,00
8,20
1,98
165.50
1,74
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,62
14,00
2,42
2,03
160.50
1,70
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
3,05
16,00
1,41
2,06
155.50
1,68
—
—
БАСКЕТБОЛ. Испания. ACB. МужчиныИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
12-е июня
Все коэффициенты на данное событие (+7)