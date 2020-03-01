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БАСКЕТБОЛ. Исландия. Премьер-Лига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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21:30
2916
1-е марта
не начался
ВалюрУМФ Гриндавик
Основное время
1,54
15,00
2,60
22:15
1349
1-е марта
не начался
КеблавикХаукар
Основное время
1,30
17,00
3,65
22:15
1327
1-е марта
не начался
СтьярнанТор Ак Акурейри
Основное время
1,09
20,00
7,00
23:15
1020
1-е марта
не начался
НьярдвикКР Рейкьявик
Основное время
1,31
17,00
3,60

БАСКЕТБОЛ. Исландия. Премьер-Лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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20:30
3870
1-е марта
не начался
Хаукар (ж)Скаллагримур (ж)
Основное время
1,43
15,00
3,00
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