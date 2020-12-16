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БАСКЕТБОЛ. Иордания. Премьер-лигаОсновная линия

Победитель1X2
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19:30
349
09 мин., 4-я четверть
Аль АхлиДжубейха
2822
3023
3023
02
8870
Весь матч
1,85
199.50
1,85
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