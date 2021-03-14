Избранное
LIVE171
Видео
50
Скоро
Популярное219Российская Премьер-Лига19Лига чемпионов УЕФА18Лига Европы УЕФА9АПЛ19Примера24Серия A27Бундеслига19Лига 130КХЛ. Плей-офф9NHL30Евролига. Мужчины2NBA. Регулярный чемпионат11Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. Хорватия. A2. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
734
05 мин., 1-я четверть
Водице (ж)Винды (ж)
28
28
Основное время
2,30
15,00
1,73
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию50
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru