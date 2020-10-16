24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE65
Видео
28
Скоро
Популярное320Российская Премьер-Лига80АПЛ39Бундеслига41Примера30Серия A26Лига 143КХЛ40ATP. Санкт-Петербург. Россия5Бой Ломаченко В. vs Лопес Т.1UFC. Нурмагомедов Х. VS Гэтжи Дж.1Евролига. Мужчины12Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол1
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Авто-мото спорт
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Шахматы
1000
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. Хорватия. А1. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
4658
16-е октября
Джолли Шибеник (ж)Задар (ж)
Весь матч
1,01
-
12,00
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию28
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru