Избранное
LIVE102
Видео
29
Скоро
Популярное425Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига46Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат38NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open3Лига Про. Москва2TT-Cup6
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол5
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. Греция. A1. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:30
7584
29-е февраля
не начался
Ифаистос Лимну ПАОК
Основное время
1,58
15,00
2,50
16:30
7510
29-е февраля
не начался
КолоссосАрис
Основное время
1,40
16,00
3,10
16:30
7515
29-е февраля
не начался
Паниониос Неа СмирнаАЕК Афины
Весь матч
12,00
-
1,01
1,85
153.50
1,85
1,90
153.00
1,81
1,81
154.00
1,90
18:45
7786
29-е февраля
не начался
ПеристериПромитеас
Основное время
1,75
14,00
2,19

БАСКЕТБОЛ. Греция. А1. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
5860
29-е февраля
не начался
Олимпиакос (ж)Ники Леукадос (ж)
Весь матч
1,00
-
12,00
1,83
148.50
1,88
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию29
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru