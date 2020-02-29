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БАСКЕТБОЛ. Германия. Про А. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
4479
29-е февраля
не начался
КирххаймБайер Джайентс
Основное время
1,42
15,00
3,05
21:00
5180
29-е февраля
не начался
Феникс ХагенПС Карлсруэ Лайонс
Основное время
1,31
17,00
3,65
21:30
1770
29-е февраля
не начался
Артланд ДрагонсНуремберг Фалконс
Основное время
2,07
14,00
1,83
21:30
1583
29-е февраля
не начался
Шальке 04Пантерс Швеннинген
Основное время
2,10
14,00
1,81
22:00
4402
29-е февраля
не начался
Айсбарен БремерхавенХайдельберг
Основное время
1,22
18,00
4,40
18:00
2948
1-е марта
не начался
ЙенаТрир
Основное время
1,45
15,00
2,90
18:00
2273
1-е марта
не начался
Росток СиавулвсФинке Баскетс Падерборн
Основное время
1,54
15,00
2,60
19:00
2365
1-е марта
не начался
Вальтер ТайгерзБВ Хемниц 99
Основное время
5,60
20,00
1,14
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