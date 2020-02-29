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БАСКЕТБОЛ. Германия. Про А. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
не начался
Основное время
1,42
15,00
3,05
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,31
17,00
3,65
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,07
14,00
1,83
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,10
14,00
1,81
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,22
18,00
4,40
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,45
15,00
2,90
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,54
15,00
2,60
—
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
5,60
20,00
1,14
—
—
—