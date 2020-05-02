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БАСКЕТБОЛ. Германия. Бундеслига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:30
3598
28-е февраля
не начался
БрауншвейгГеттинген
Основное время
1,59
15,00
2,49
1,80
175.50
1,91
20:00
5033
29-е февраля
не начался
БайройтРатиофарм Ульм
Основное время
1,52
15,00
2,65
1,88
175.50
1,82
22:30
3111
29-е февраля
не начался
Гамбург ТауэрсКрайльсхайм Мерлинс
Основное время
2,90
15,00
1,45
1,79
175.50
1,92
22:30
2680
29-е февраля
не начался
Раста ФехтаГиссен
Основное время
1,25
18,00
4,10
1,68
175.50
2,07
17:00
1199
1-е марта
не начался
Альба БерлинБрозе
Основное время
1,16
20,00
5,40
1,70
165.50
2,04
17:00
2409
1-е марта
не начался
БоннС.Оливер Вюрцбург
Основное время
1,71
14,00
2,26
1,67
170.50
2,08
17:00
1190
1-е марта
не начался
СкайлайнерсЛюдвигсбург
Основное время
3,10
16,00
1,41
1,71
155.50
2,02

БАСКЕТБОЛ. Германия. Бундеслига. МужчиныИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
20:00
6180
2-е мая
Германия. Бундеслига 19/20. Плей-офф. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+8)
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