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БАСКЕТБОЛ. Германия. Бундеслига. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
1,59
15,00
2,49
1,80
175.50
1,91
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,52
15,00
2,65
1,88
175.50
1,82
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,90
15,00
1,45
1,79
175.50
1,92
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,25
18,00
4,10
1,68
175.50
2,07
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,16
20,00
5,40
1,70
165.50
2,04
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,71
14,00
2,26
1,67
170.50
2,08
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
3,10
16,00
1,41
1,71
155.50
2,02
—
—
БАСКЕТБОЛ. Германия. Бундеслига. МужчиныИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
Все коэффициенты на данное событие (+8)