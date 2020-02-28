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БАСКЕТБОЛ. Франция. PRO B. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
1,99
14,00
1,90
1,95
160.50
1,76
—
—
28-е февраля
не начался
Основное время
1,65
14,00
2,36
1,91
160.50
1,80
—
—
28-е февраля
не начался
Основное время
1,66
14,00
2,34
1,70
145.50
2,03
—
—
28-е февраля
не начался
Основное время
1,21
19,00
4,60
1,77
160.50
1,94
—
—
28-е февраля
не начался
Основное время
1,93
14,00
1,96
2,07
150.50
1,68
—
—
28-е февраля
не начался
Основное время
1,28
17,00
3,85
1,68
150.50
2,06
—
—
28-е февраля
не начался
Основное время
1,63
14,00
2,40
1,87
150.50
1,83
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,13
20,00
5,80
1,68
170.50
2,06
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,05
20,00
8,80
1,87
155.50
1,83
—
—