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БАСКЕТБОЛ. Франция. PRO B. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
5339
28-е февраля
не начался
Виши КлермонПариж Баскетбол
Основное время
1,99
14,00
1,90
1,95
160.50
1,76
22:00
6233
28-е февраля
не начался
Гри ОбероффенФос сюр Мер
Основное время
1,65
14,00
2,36
1,91
160.50
1,80
22:00
6234
28-е февраля
не начался
ЛилльДенен
Основное время
1,66
14,00
2,34
1,70
145.50
2,03
22:00
5038
28-е февраля
не начался
Сен ШамонСент Квентин
Основное время
1,21
19,00
4,60
1,77
160.50
1,94
22:00
6232
28-е февраля
не начался
Экс МорьянНант
Основное время
1,93
14,00
1,96
2,07
150.50
1,68
22:30
5423
28-е февраля
не начался
АнтибСуффельвейешем
Основное время
1,28
17,00
3,85
1,68
150.50
2,06
22:30
6238
28-е февраля
не начался
РуанКемпер
Основное время
1,63
14,00
2,40
1,87
150.50
1,83
22:00
2958
29-е февраля
не начался
БлуаЭврё
Основное время
1,13
20,00
5,80
1,68
170.50
2,06
22:00
5182
29-е февраля
не начался
НансиПуатье
Основное время
1,05
20,00
8,80
1,87
155.50
1,83
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