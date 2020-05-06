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БАСКЕТБОЛ. Франция. PRO A. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
1,49
15,00
2,75
1,94
155.50
1,77
—
—
28-е февраля
не начался
Основное время
1,73
14,00
2,22
1,98
165.50
1,74
—
—
28-е февраля
не начался
Основное время
2,47
15,00
1,60
1,69
175.50
2,05
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,16
20,00
5,40
1,72
165.50
2,01
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,20
19,00
4,60
1,99
165.50
1,73
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,18
19,00
4,90
2,02
160.50
1,71
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,29
17,00
3,75
1,96
160.50
1,75
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,55
15,00
2,60
2,05
160.50
1,69
—
—
1-е марта
не начался
Основное время
1,48
15,00
2,80
1,79
155.50
1,92
—
—
БАСКЕТБОЛ. Франция. PRO A. МужчиныИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
Все коэффициенты на данное событие (+10)