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БАСКЕТБОЛ. Франция. PRO A. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
6158
28-е февраля
не начался
Гравлин ДюнкеркПо Ортез
Основное время
1,49
15,00
2,75
1,94
155.50
1,77
22:00
6159
28-е февраля
не начался
РеймсЛимож
Основное время
1,73
14,00
2,22
1,98
165.50
1,74
22:00
6177
28-е февраля
не начался
РоаннЛеваллуа Метрополитан
Основное время
2,47
15,00
1,60
1,69
175.50
2,05
22:00
1392
29-е февраля
не начался
ДижонОрлеан
Основное время
1,16
20,00
5,40
1,72
165.50
2,01
22:00
2101
29-е февраля
не начался
НантерБулазак
Основное время
1,20
19,00
4,60
1,99
165.50
1,73
22:00
1035
29-е февраля
не начался
СтрасбурЛе Портель
Основное время
1,18
19,00
4,90
2,02
160.50
1,71
22:00
1175
29-е февраля
не начался
ШолеШалон
Основное время
1,29
17,00
3,75
1,96
160.50
1,75
22:30
2675
29-е февраля
не начался
Ле МанБург
Основное время
1,55
15,00
2,60
2,05
160.50
1,69
18:00
1709
1-е марта
не начался
АСВЕЛМонако
Основное время
1,48
15,00
2,80
1,79
155.50
1,92

БАСКЕТБОЛ. Франция. PRO A. МужчиныИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группеПервоеПоследнее
20:00
4481
6-е мая
Франция. PRO A 19/20. Плей-офф. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+10)
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