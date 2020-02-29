Моя линия
БАСКЕТБОЛ. Франция. LFB. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,16
20,00
5,40
1,88
140.50
1,82
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,01
20,00
13,00
1,79
145.50
1,92
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,20
19,00
4,70
1,79
145.50
1,92
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,84
14,00
2,06
1,95
140.50
1,76
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,17
20,00
5,20
1,81
150.50
1,90
—
—