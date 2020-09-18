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БАСКЕТБОЛ. Франция. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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21:30
3067
18-е сентября
Бурж (ж)Лион (ж)
Весь матч
5,20
-
1,12
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