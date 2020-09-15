1000
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БАСКЕТБОЛ. Франция. Кубок лиги PRO B. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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08 мин., 4-я четверть
БлуаВиши Клермон
2522
2221
2216
23
7162
Основное время
1,04
21,00
13,00
—
—
—
04 мин., 4-я четверть
ДененЛилль
148
1111
2114
711
5344
Основное время
1,05
17,00
13,00
—
—
—
00 мин., 3-я четверть
ПуатьеКемпер
1714
1930
1915
5559
Основное время
3,50
10,00
1,40
—
—
—
35 мин., 4-я четверть
СуффельвейешемНанси
2120
2010
1722
166
7458
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
-
14,00
20,00
1,90
152.50
1,80
1,65
153.50
2,10
2,20
151.50
1,60
06 мин., 4-я четверть
Экс МорьянАнтиб
2417
1717
1420
43
5957
Основное время
1,80
7,00
2,60
—
—
—