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БАСКЕТБОЛ. Финляндия. Кубок. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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19:30
509
07 мин., 4-я четверть
ПюринтоКарху
2822
2523
2914
80
9059
Весь матч
1,85
184.50
1,85
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