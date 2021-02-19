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БАСКЕТБОЛ. Эстония. KML. Мужчины. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
398
04 мин., 1-я четверть
Раквере ТарвасАвис Рапла
1212
1212
Основное время
3,00
15,00
1,45
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