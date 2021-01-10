V-Sport - Футбол 24/7V-Sport - Баскетбол 24/7
Избранное
LIVE149
Видео
55
Скоро
Популярное356АПЛ21Примера22Серия A24Бундеслига24Лига 111Российская Премьер-Лига52КХЛ33Australian Open. Мужчины65Australian Open. Женщины88NBA. Регулярный чемпионат14Евролига. Мужчины1Лига Про. Мужчины. Зал А41
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол1
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. Дания. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:45
541
00 мин., Перерыв 2-й четверти
СИСУ (ж)Абухой (ж)
2325
919
3244
Основное время
12,00
21,00
1,04
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию55
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru