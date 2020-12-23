24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE92
Видео
30
Скоро
Популярное359Российская Премьер-Лига44АПЛ38Англия. Кубок лиги12Примера33Серия A35Бундеслига24Лига 142ЧМ-2021. До 20 лет. Канада32Товарищеские матчи. До 20 лет2КХЛ66NBA. Регулярный чемпионат21Евролига. Мужчины9Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол1
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. Черногория. Кубок. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:30
388
04 мин., 1-я четверть
Олл Старс 2014Подгорица
715
715
Основное время
10,00
21,00
1,05
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию30
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru