1000
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БАСКЕТБОЛ. Чехия. Кубок. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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20 мин., Перерыв
Острава IIВалашске Мезиржичи
826
228
3034
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
10,00
19,00
1,04
1,90
137.50
1,80
1,75
138.50
1,95
2,00
135.50
-
31 мин., 4-я четверть
УП Оломоуц Опава II
1927
2025
1615
00
5567
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
12,00
20,00
1,02
1,80
164.50
1,90
2,00
162.50
-
-
166.50
2,00