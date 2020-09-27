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БАСКЕТБОЛ. Бразилия. Кубок Сан-Паулу. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
610
05 мин., 1-я четверть
Катандува (ж)Апагебаск/Гуарулхос (ж)
85
85
Основное время
1,34
17,00
3,50
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