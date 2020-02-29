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БАСКЕТБОЛ. Бразилия. NBB. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
01:30
7167
29-е февраля
не начался
Пато БаскетУнифакиса
Основное время
3,25
16,00
1,37
1,83
155.50
1,87
02:00
7169
29-е февраля
не начался
Риу КларуСеаренсе
Основное время
1,31
17,00
3,65
1,85
165.50
1,85
03:10
7168
29-е февраля
не начался
ПаулистаноБауру
Основное время
1,63
14,00
2,41
2,04
155.50
1,69
18:50
5301
29-е февраля
не начался
Сан ПаулуКоринтианс
Основное время
1,32
17,00
3,55
1,90
165.50
1,80
21:00
5295
29-е февраля
не начался
БотафогоПиньейрос
Основное время
1,95
14,00
1,94
2,03
155.50
1,70
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