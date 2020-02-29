Моя линия
БАСКЕТБОЛ. Бразилия. NBB. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
3,25
16,00
1,37
1,83
155.50
1,87
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,31
17,00
3,65
1,85
165.50
1,85
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,63
14,00
2,41
2,04
155.50
1,69
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,32
17,00
3,55
1,90
165.50
1,80
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,95
14,00
1,94
2,03
155.50
1,70
—
—