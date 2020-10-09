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БАСКЕТБОЛ. Болгария. NBLA. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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20:30
158
27 мин., 3-я четверть
Локомотив СофияХебар
1921
2532
1218
5671
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
10,00
20,00
1,04
1,85
185.50
1,85
2,00
183.50
-
-
187.50
2,00
20:30
147
28 мин., 3-я четверть
ЦСКА СофияМикс София
1517
1418
189
4744
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
1,65
9,00
2,60
1,85
138.50
1,85
2,00
137.50
-
-
139.50
2,00
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