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БАСКЕТБОЛ. Болгария. NBLA. МужчиныОсновная линия
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27 мин., 3-я четверть
Локомотив СофияХебар
1921
2532
1218
5671
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
10,00
20,00
1,04
1,85
185.50
1,85
2,00
183.50
-
-
187.50
2,00
28 мин., 3-я четверть
ЦСКА СофияМикс София
1517
1418
189
4744
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
1,65
9,00
2,60
1,85
138.50
1,85
2,00
137.50
-
-
139.50
2,00