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БАСКЕТБОЛ. Болгария. Кубок. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
283
03 мин., 3-я четверть
Рилски СпортистАкадемик
1915
2513
2115
6543
Весь матч
1,80
160.50
1,91
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