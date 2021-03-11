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18:00
283
03 мин.,
3-я четверть
Рилски Спортист
Академик
19
15
25
13
21
15
65
43
Весь матч
—
1,80
160.50
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