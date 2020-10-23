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БАСКЕТБОЛ. Австралия. QSL. 1-й дивизион. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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11:00
309
04 мин., 2-я четверть
Саутерн Дистриктс Спартанс (ж)Голд Коаст Роллерс (ж)
2221
113
3324
Основное время
1,01
21,00
15,00
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