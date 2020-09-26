1000
Моя линия
БАСКЕТБОЛ. Австралия. QSL. 1-й дивизион. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
01 мин., 4-я четверть
Голд Коаст РоллерсНортсайд Визардс
1822
2221
1221
207
7271
Основное время
1,62
6,00
3,20
—
—
—
04 мин., 4-я четверть
Логан ТандерТувумба
2621
4716
2417
178
11462
Весь матч
—
1,85
195.50
1,85
—
—
07 мин., 3-я четверть
Норт Голд Кост СихоксИпсвич Форс
1423
1024
60
3047
Весь матч
—
1,91
146.50
1,80
—
—
05 мин., 2-я четверть
Ред Сити РоарСаут Вест Метро
2518
102
3520
Основное время
1,01
21,00
15,00
—
—
—
04 мин., 2-я четверть
Саузерн Дистриктс СпартансСаншайн Кост Феникс
2717
1411
4128
Основное время
1,25
15,00
4,34
—
—
—