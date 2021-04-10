1000
Моя линия
БАСКЕТБОЛ. Австралия. NBL 1. Central. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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32 мин., 4-я четверть
Форествилле ИглзИстерн Маверикс
2718
2315
2424
59
7966
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
39 мин., 4-я четверть
Вест Аделаида БиркэтсСентрал Дистриктс Лайонс
1619
1924
1920
2213
7676
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
34 мин., 4-я четверть
Вудвилл УорриорзНорвуд Флеймз
2523
1718
2620
65
7466
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
1,20
10,00
5,70
—
—
—
36 мин., 4-я четверть
Ноарлунга Сентр Саузерн ТайгерсСтарт Сабрес
137
2226
1218
1015
5766
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
16,00
14,50
1,02
—
—
—