Избранное
LIVE147
Видео
56
Скоро
Популярное308Российская Премьер-Лига49Лига чемпионов УЕФА17Лига Европы УЕФА5АПЛ31Примера35Серия A43Бундеслига35Лига 131КХЛ. Плей-офф8NHL43NBA. Регулярный чемпионат7Евролига. Мужчины1Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

БАСКЕТБОЛ. Австралия. NBL 1. Central. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:30
158
32 мин., 4-я четверть
Форествилле ИглзИстерн Маверикс
2718
2315
2424
59
7966
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
13:45
188
39 мин., 4-я четверть
Вест Аделаида БиркэтсСентрал Дистриктс Лайонс
1619
1924
1920
2213
7676
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
13:45
260
34 мин., 4-я четверть
Вудвилл УорриорзНорвуд Флеймз
2523
1718
2620
65
7466
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
1,20
10,00
5,70
13:45
316
36 мин., 4-я четверть
Ноарлунга Сентр Саузерн ТайгерсСтарт Сабрес
137
2226
1218
1015
5766
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 5 мин.
Основное время
16,00
14,50
1,02
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию56
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru