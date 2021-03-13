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БАСКЕТБОЛ. Австралия. Big V. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
11:30
134
31 мин., 4-я четверть
Маккиннон КугарсКейлор Тандер
2126
1619
4420
00
8165
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 0 мин.
Основное время
-
17,00
19,50
12:00
295
20 мин., 2-я четверть
Блэкберн ВикингсВиндхэм
2118
1722
3840
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 0 мин.
Заключение пари временно недоступно
12:00
292
17 мин., 2-я четверть
Кейси КавальерсХьюм Сити Бронкос
2419
1819
4238
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 0 мин.
Заключение пари временно недоступно
12:00
307
19 мин., 2-я четверть
Санбери ДжетсЧелси Галлс
2318
2112
4430
Формат: Четверть - 10 мин., Овертайм - 0 мин.
Основное время
1,16
14,00
5,60
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