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БАСКЕТБОЛ. Аргентина. Суперлига. Мендоса. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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03:00
190
00 мин., Перерыв 2-й четверти
Депортиво АнзоренаАтенас Мендоса
1919
1913
3832
Основное время
1,54
12,00
2,80
03:00
206
03 мин., 2-я четверть
Дженерал Сан МартинАтлетико Сан Мартин
1414
108
2422
Основное время
4,50
17,00
1,25
03:00
263
Макаби де МендосаСан Хосе Мендоса
Заключение пари временно недоступно
03:00
270
00 мин., Перерыв 2-й четверти
Регатас МендосаМунисипалидад Хунин
519
3211
3730
Основное время
1,40
13,00
3,40
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