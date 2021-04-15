1000
Моя линия
БАСКЕТБОЛ. Аргентина. Суперлига. Мендоса. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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00 мин., Перерыв 2-й четверти
Депортиво АнзоренаАтенас Мендоса
1919
1913
3832
Основное время
1,54
12,00
2,80
—
—
—
03 мин., 2-я четверть
Дженерал Сан МартинАтлетико Сан Мартин
1414
108
2422
Основное время
4,50
17,00
1,25
—
—
—
Заключение пари временно недоступно
00 мин., Перерыв 2-й четверти
Регатас МендосаМунисипалидад Хунин
519
3211
3730
Основное время
1,40
13,00
3,40
—
—
—