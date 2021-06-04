1000
Ставки на США. NCAA. Чемпионшип. 1-й дивизион
БЕЙСБОЛ. США. NCAA. Чемпионшип. 1-й дивизионОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
4-е июня
Весь матч
1,32
—
3,10
—
—
—
4-е июня
Весь матч
1,99
—
1,73
—
—
—
Весь матч
1,91
—
1,79
—
—
—
Весь матч
1,82
—
1,88
—
—
—
Весь матч
1,38
—
2,80
—
—
—
Весь матч
2,13
—
1,64
—
—
—
4-е июня
Весь матч
1,13
—
5,00
—
—
—
Весь матч
2,28
—
1,56
—
—
—
Весь матч
1,10
—
6,00
—
—
—
Весь матч
1,21
—
3,90
—
—
—