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NCAA. Чемпионшип. 1-й дивизион21
1000

Ставки на США. NCAA. Чемпионшип. 1-й дивизион

БЕЙСБОЛ. США. NCAA. Чемпионшип. 1-й дивизионОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
19:00
3073
4-е июня
Florida GatorsЮСФ Буллз
Весь матч
1,32
3,10
+2
19:00
2869
4-е июня
Liberty FlamesDuke Blue Devils
Весь матч
1,99
1,73
+2
19:00
3120
4-е июня
Virginia CavaliersSouth Carolina Gamecocks
Весь матч
1,91
1,79
+2
20:00
3296
4-е июня
Indiana State SycamoresGeorgia Tech Yellow Jackets
Весь матч
1,82
1,88
+2
20:00
2873
4-е июня
Notre Dame Fighting IrishCentral Michigan Chippewas
Весь матч
1,38
2,80
+2
21:00
3320
4-е июня
Dallas Baptist PatriotsOregon State Beavers
Весь матч
2,13
1,64
+2
21:00
4181
4-е июня
Texas LonghornsSouthern Jaguars
Весь матч
1,13
5,00
+2
22:00
3337
4-е июня
Alabama Crimson TideNorth Carolina State Wolfpack
Весь матч
2,28
1,56
+2
22:00
2246
4-е июня
Arkansas RazorbacksNjit Highlanders
Весь матч
1,10
6,00
+2
22:00
3031
4-е июня
Mississippi State BulldogsSamford Bulldogs
Весь матч
1,21
3,90
+2
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