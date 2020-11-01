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БЕЙСБОЛ. США. MLB. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
4223
29-е сентября
Миннесота ТвинсХьюстон Астрос
Весь матч
1,58
-
2,40
1,83
7.50
2,01
2,08
7.00
1,77
1,69
8.00
2,18
22:00
5640
29-е сентября
Окленд АтлетиксЧикаго Вайт Сокс
Весь матч
2,05
-
1,78
1,91
7.50
1,93
1,74
8.00
2,11
2,15
7.00
1,71
00:00
5700
30-е сентября
Тампа Бэй РейсТоронто Блю Джейз
Весь матч
1,48
-
2,65
1,84
7.50
2,00
2,10
7.00
1,75
1,71
8.00
2,15
02:00
2156
30-е сентября
Кливленд ИндиансНью Йорк Янкиз
Весь матч
1,91
-
1,90
1,97
6.00
1,87
1,80
6.50
2,04
2,14
5.50
1,72
19:00
4816
30-е сентября
Атланта БрэйвзЦинциннати Редз
Весь матч
1,71
-
2,16
1,91
7.50
1,93
1,77
8.00
2,08
2,19
7.00
1,68
21:00
4332
30-е сентября
Чикаго КабсМайами Марлинз
Весь матч
1,50
-
2,60
00:00
2552
1-е октября
Сан Диего ПадресСент Луис Кардиналз
Весь матч
1,53
-
2,50
1,95
7.50
1,89
1,77
8.00
2,08
2,21
7.00
1,67
05:00
5087
1-е октября
Лос Анджелес ДоджерсМилуоки Брюэрс
Весь матч
1,42
-
2,90
1,98
7.50
1,86
1,81
8.00
2,03
1,69
8.50
2,18

БЕЙСБОЛ. США. MLB. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
-
-
-
00:00
8860
1-е ноября
Победитель Мировой серии 2020
Все коэффициенты на данное событие (+16)
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