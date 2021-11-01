LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
Избранное
LIVE
205
Видео
54
Скоро
Популярное
357
Российская Премьер-Лига
51
Россия. Кубок
22
Лига чемпионов УЕФА
9
Лига Европы УЕФА
17
АПЛ
36
Примера
29
Серия A
28
Бундеслига
28
Лига 1
22
КХЛ
35
NHL
43
Australian Open. Мужчины
24
Евролига. Мужчины
2
NBA. Регулярный чемпионат
8
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Лига Про. Мужчины. Зал А5
2
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Пляжный волейбол
Снукер
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
1000
Моя линия
БЕЙСБОЛ. США. MLB
Итоги
Победа
Да
-
-
-
00:00
2504
1-е ноября
Победитель Мировой серии 2021
Все коэффициенты на данное событие (+30)
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
54
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru