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БЕЙСБОЛ. Южная Корея. KBOОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:30
2643
12-е мая
Не начался
Кивум ХироусСамсунг Лайонс
Весь матч
1,51
-
2,39
1,95
8.50
1,77
1,41
10.50
2,70
2,85
6.50
1,37
12:30
2871
12-е мая
Не начался
Лотте ДжайентсДусан Беарс
Весь матч
2,27
-
1,56
1,85
10.50
1,85
2,21
9.50
1,59
1,45
12.50
2,55
12:30
2734
12-е мая
Не начался
НС ДайносКТ Виз
Весь матч
1,68
-
2,07
1,88
8.50
1,82
1,40
10.50
2,75
2,75
6.50
1,39
12:30
3024
12-е мая
Не начался
ТвинсВивернс
Весь матч
1,77
-
1,94
1,83
8.50
1,88
2,65
6.50
1,42
1,36
10.50
2,90
12:30
2918
12-е мая
Не начался
Ханва ИглзКиа Тайгерс
Весь матч
2,29
-
1,55
1,89
8.50
1,81
2,75
6.50
1,40
1,39
10.50
2,75
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