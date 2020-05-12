Моя линия
БЕЙСБОЛ. Южная Корея. KBOОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е мая
Не начался
Весь матч
1,51
-
2,39
1,95
8.50
1,77
1,41
10.50
2,70
2,85
6.50
1,37
12-е мая
Не начался
Весь матч
2,27
-
1,56
1,85
10.50
1,85
2,21
9.50
1,59
1,45
12.50
2,55
12-е мая
Не начался
Весь матч
1,68
-
2,07
1,88
8.50
1,82
1,40
10.50
2,75
2,75
6.50
1,39
12-е мая
Не начался
Весь матч
1,77
-
1,94
1,83
8.50
1,88
2,65
6.50
1,42
1,36
10.50
2,90
12-е мая
Не начался
Весь матч
2,29
-
1,55
1,89
8.50
1,81
2,75
6.50
1,40
1,39
10.50
2,75