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БЕЙСБОЛ. США. MLB. Мировая серияИтоги
ПобедаДа
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1-е ноября
Все коэффициенты на данное событие (+30)
БЕЙСБОЛ. США. MLB. Предсезонные игрыОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,69
-
2,04
1,82
8.50
1,88
2,80
6.50
1,39
1,39
10.50
2,80
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,89
-
1,82
1,96
9.50
1,76
1,72
10.50
2,01
1,49
11.50
2,45
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,89
-
1,81
1,94
7.50
1,77
1,44
9.50
2,60
3,15
5.50
1,31
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,64
-
2,13
1,89
11.50
1,82
1,48
13.50
2,47
2,70
9.50
1,41
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,61
-
2,19
1,82
9.50
1,89
2,70
7.50
1,42
1,41
11.50
2,70
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,78
-
1,93
1,94
8.50
1,77
1,44
10.50
2,60
3,00
6.50
1,34
28-е февраля
не начался
Весь матч
2,07
-
1,67
1,85
9.50
1,85
1,43
11.50
2,65
2,75
7.50
1,40
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,65
-
2,11
1,85
10.50
1,85
1,45
12.50
2,55
2,75
8.50
1,40
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,80
-
1,91
1,97
11.50
1,75
1,52
13.50
2,38
2,85
9.50
1,38
28-е февраля
не начался
Весь матч
1,63
-
2,14
1,85
9.50
1,85
1,44
11.50
2,60
2,75
7.50
1,40
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