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ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Россия. Суперлига. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
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89 мин., 2-й тайм
Байкал ЭнергияВодник
01
42
43
Заключение пари временно недоступно
63 мин., 2-й тайм
КузбассСКА Нефтяник
22
13
35
Заключение пари временно недоступно
3-е марта
Уральский ТрубникЕнисей
1/4 финала. До 2-х побед. Счет в серии 0:0
Основное время
4,67
7,40
1,35
2,11
8.50
1,68
1,65
9.50
2,13
2,89
7.50
1,37
3-е марта
1/4 финала. До 2-х побед. Счет в серии 0:0
Основное время
3,12
6,20
1,67
1,72
7.50
2,04
2,30
6.50
1,56
1,39
8.50
2,81