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ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Россия. Суперкубок. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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06:00
3028
7-е января
СКА НефтяникДинамо Москва
Основное время
1,83
6,50
2,44
1,85
9.50
1,85
1,51
10.50
2,38
2,40
8.50
1,50
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