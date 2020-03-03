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ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Россия. Суперлига. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
223
89 мин., 2-й тайм
Байкал ЭнергияВодник
01
42
43
Заключение пари временно недоступно
14:30
257
63 мин., 2-й тайм
КузбассСКА Нефтяник
22
03
25
Заключение пари временно недоступно
17:00
5656
3-е марта
Уральский ТрубникЕнисей
1/4 финала. До 2-х побед. Счет в серии 0:0
Основное время
4,67
7,40
1,35
2,11
8.50
1,68
1,65
9.50
2,13
2,89
7.50
1,37
19:00
5665
3-е марта
Динамо КазаньДинамо Москва
1/4 финала. До 2-х побед. Счет в серии 0:0
Основное время
3,12
6,20
1,67
1,72
7.50
2,04
2,30
6.50
1,56
1,39
8.50
2,81
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