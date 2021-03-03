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БАДМИНТОН. Международные. Yonex Swiss Open. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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11:40
325
2-й сет
Ho-Shue J A / Yakura NКусумавардана П./Йоче Якоб Е.Э.
2115
00
10
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно
11:40
288
3-й сет
Кальяув М.Prannoy, Haseena Sunil
2119
921
97
11
Формат: Матч из 3 сетов, Сет - 0 мин., Овертайм - 0 мин, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,95
-
1,75
1,75
108.50
2,00
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