1000
Моя линия
БАДМИНТОН. Международные. Thailand Open. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е января
Весь матч
1,05
-
7,80
—
—
—
12-е января
Весь матч
2,80
-
1,39
1,80
79.50
1,90
—
—
12-е января
Весь матч
2,95
-
1,34
1,84
78.50
1,86
—
—
12-е января
Весь матч
1,02
-
10,00
—
—
—
12-е января
Весь матч
4,20
-
1,18
1,82
76.50
1,89
—
—
12-е января
Весь матч
1,20
-
4,00
1,78
75.50
1,93
—
—
12-е января
Весь матч
12,00
-
1,00
—
—
—
12-е января
Весь матч
4,60
-
1,16
1,77
76.50
1,94
—
—
12-е января
Весь матч
1,07
-
7,00
1,72
71.50
2,01
—
—
12-е января
Весь матч
10,00
-
1,02
—
—
—
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