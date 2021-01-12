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БАДМИНТОН. Международные. Thailand Open. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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05:00
2841
12-е января
Онгбумрунгпхан Б.Жаке С.
Весь матч
1,05
-
7,80
05:55
4815
12-е января
Kisona, SНехвал С.
Весь матч
2,80
-
1,39
1,80
79.50
1,90
06:00
3355
12-е января
Танджанг Г.М.Sung, Ji Hyun
Весь матч
2,95
-
1,34
1,84
78.50
1,86
06:20
1570
12-е января
Тай Тцзу ИнAimsaard, Benyapa
Весь матч
1,02
-
10,00
07:25
1959
12-е января
Чайван ПиттаяпорнКим Га Ын
Весь матч
4,20
-
1,18
1,82
76.50
1,89
07:30
2821
12-е января
Пусарла Венката, СиндхуБлихфельт М.
Весь матч
1,20
-
4,00
1,78
75.50
1,93
07:50
4617
12-е января
Choi C / Wu JChang Y N / Kim H R
Весь матч
12,00
-
1,00
07:50
2417
12-е января
Efler L / Herttrich IЧаянит Ч./Муэнвонг Ф.
Весь матч
4,60
-
1,16
1,77
76.50
1,94
07:50
4622
12-е января
Kim S Y / Kong H YПоннаппа А./Рэдди С.
Весь матч
1,07
-
7,00
1,72
71.50
2,01
07:50
2951
12-е января
Magelund A / Ravn FLee S H / Shin S C
Весь матч
10,00
-
1,02
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