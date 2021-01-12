1000
Моя линия
БАДМИНТОН. Международные. Thailand Open. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
Весь матч
1,02
-
10,00
—
—
—
12-е января
Весь матч
1,85
-
1,85
1,80
80.50
1,90
—
—
12-е января
Весь матч
1,12
-
5,40
1,77
73.50
1,94
—
—
12-е января
Весь матч
1,40
-
2,75
1,77
78.50
1,95
—
—
12-е января
Весь матч
2,28
-
1,56
1,81
80.50
1,90
—
—
12-е января
Весь матч
1,06
-
7,40
1,81
70.50
1,89
—
—
Весь матч
1,08
-
6,60
1,80
71.50
1,91
—
—
12-е января
Весь матч
1,27
-
3,40
1,80
76.50
1,91
—
—
12-е января
Весь матч
1,49
-
2,45
1,83
78.50
1,87
—
—
Весь матч
1,66
-
2,10
1,83
79.50
1,88
—
—
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