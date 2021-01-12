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БАДМИНТОН. Международные. Thailand Open. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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05:10
3107
12-е января
Attri M / Sumeeth R BPhakjarung W / Thongkham W
Весь матч
1,02
-
10,00
05:10
2921
12-е января
Chew P / Chew RGaterahong A / Tulamok N
Весь матч
1,85
-
1,85
1,80
80.50
1,90
05:10
3149
12-е января
Christiansen M / Nohr NАдам Э./Майо Ж.
Весь матч
1,12
-
5,40
1,77
73.50
1,94
05:10
2559
12-е января
Hess D / Jansen J RЛейдон Дэвис О./Манота А.
Весь матч
1,40
-
2,75
1,77
78.50
1,95
05:10
3407
12-е января
Jomkoh S / Kedren KЛамсфусс М./Сейдел М.Е.
Весь матч
2,28
-
1,56
1,81
80.50
1,90
05:10
3489
12-е января
Ong Y S / Teo E YArjun M R / Kapila D
Весь матч
1,06
-
7,40
1,81
70.50
1,89
05:10
2484
12-е января
Алфиан Ф./Ардианто М.Р.Phuangphuapet N / Viriyangkura T
Весь матч
1,08
-
6,60
1,80
71.50
1,91
05:10
2548
12-е января
Иванов В./Созонов И.Лейн Б./Венди Ш.
Весь матч
1,27
-
3,40
1,80
76.50
1,91
05:10
3742
12-е января
Ранкиредди С./Схетти Ч.Kim G J / Lee Y D
Весь матч
1,49
-
2,45
1,83
78.50
1,87
05:10
2611
12-е января
Фикри М.С./Маулана Б.Carnando L R / Marthin D
Весь матч
1,66
-
2,10
1,83
79.50
1,88
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