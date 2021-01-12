1000
Моя линия
БАДМИНТОН. Международные. Thailand Open. МикстОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е января
Весь матч
1,04
-
8,40
—
—
—
12-е января
Весь матч
7,00
-
1,07
1,76
73.50
1,95
—
—
Весь матч
4,50
-
1,16
1,77
76.50
1,94
—
—
12-е января
Весь матч
1,00
-
12,00
—
—
—
12-е января
Весь матч
11,00
-
1,01
—
—
—
12-е января
Весь матч
3,90
-
1,21
1,77
77.50
1,94
—
—
Весь матч
1,06
-
7,60
1,79
70.50
1,92
—
—
Весь матч
1,04
-
8,40
—
—
—
Весь матч
1,35
-
2,95
1,81
77.50
1,89
—
—