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БАДМИНТОН. Международные. Thailand Open. МикстОсновная линия

Победитель1X2
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05:00
1682
12-е января
Goh S H/Lai S JЛабар Р./Тран А.
Весь матч
1,04
-
8,40
05:00
4643
12-е января
Jansen J R / Ostermeyer KEllis M / Smith L
Весь матч
7,00
-
1,07
1,76
73.50
1,95
05:00
4649
12-е января
Jomkoh S / Paewsampran SRivaldy R / Mentari P H
Весь матч
4,50
-
1,16
1,77
76.50
1,94
05:00
4720
12-е января
Seo S J / Chae Y JElgamal A H / Hany D
Весь матч
1,00
-
12,00
05:00
4835
12-е января
Адам Э./Ламберт М.Piek S / Tabeling R
Весь матч
11,00
-
1,01
05:00
4623
12-е января
Алимов Р/Давлетова АKo S H / Eom H W
Весь матч
3,90
-
1,21
1,77
77.50
1,94
05:00
4642
12-е января
Дельру Д./Жикель Т.Mikkelsen M / Soeby Hansen R
Весь матч
1,06
-
7,60
1,79
70.50
1,92
05:00
1862
12-е января
Тераттаначай С./Пуаваранукрох Д.Hoo P R / Cheah Y S
Весь матч
1,04
-
8,40
05:00
4624
12-е января
Файзал Х. / Виджая Г.Е.Ponnappa A / Rankireddy S
Весь матч
1,35
-
2,95
1,81
77.50
1,89
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