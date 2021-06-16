1000
Ставки на Международные. Spanish International. Мужчины
БАДМИНТОН. Международные. Spanish International. МужчиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
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ТоталТоталМеньшеБольше
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,02
—
9,50
73.5
1,70
2,05
—
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
—
—
12,50
—
—
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно