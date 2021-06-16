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Spanish International. Мужчины3
1000

Ставки на Международные. Spanish International. Мужчины

БАДМИНТОН. Международные. Spanish International. МужчиныОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
10:40
208
2-й сет
Ланьер А.Каррагги Ж.
10
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
1,02
9,50
73.5
1,70
2,05
+16
11:30
115
2-й сет
Лоуда Я.Оливарес Ф.
10
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Весь матч
12,50
+37
11:30
250
1-й сет
Хамек А.Гарсия Р.
00
Формат: Матч из 3 сетов, Сет до 21 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно
+0
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