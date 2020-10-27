1000
Моя линия
БАДМИНТОН. Международные. SaarLorLux Open. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
3-й гейм. Розыгрыш очка
Басова А./Фухсова М.Антонисен Н.П./Граверсен К.
2115
1621
34
11
Весь матч
4,50
-
1,20
1,96
109.50
1,78
1,62
110.50
2,21
—
2-й гейм. Пауза между розыгрышами
Весь матч
7,00
-
1,10
1,99
75.50
1,76
1,74
76.50
2,02
1,29
2.50
3,39
1-й гейм. Пауза между розыгрышами
Весь матч
1,13
-
6,00
1,82
76.50
1,92
1,98
75.50
1,77
1,38
2.50
2,89